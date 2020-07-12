İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motor şanzımanından uyuşturucu çıktı

Van’da şehirler arası otobüs terminalinde bir firmaya ait emanet odasına bırakılan motor şanzımanında 5 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da şehirler arası otobüs terminalinde bir firmaya ait emanet odasına bırakılan motor şanzımanında 5 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesinde şehirler arası otobüs terminalinde bir firmaya ait emanet toplama odasında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Oscar'ın da katıldığı detaylı aramada, bir motor şanzımanı içerisine zulalanmış 6 paket halinde toplam 2 kilo 676 gram eroin ve 1 paket halinde toplam 2 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan E.C. ve O.A. isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.