Müdür Aktuğ: “Müzeler kentlerin hafızasıdır, tarihidir”

VAN (İHA) – Vanlı fotoğrafçılar ve sosyal medya fenomenleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Van'da yaşayan fotoğrafçı ve sosyal medya fenomenleri müzede buluşuyor' etkinliği kapsamında bir araya geldiler.

2019 yılı içinde Van Kalesi yanında yapılan yeni binasında faaliyet vermeye başlayan Van Müzesinin tanıtımını sağlamak amacıyla Van'ın bütün dinamiklerini harekete geçirmeye çalışan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vanlı fotoğrafçılar ve sosyal medya fenomenleri ile bir araya gelerek, müzenin tanıtımı için destek istedi. Programda bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, teşhir-tanzim işlemleri tamamlandıktan sonra 2019 yılı içinde müzeyi hizmete açtıklarını hatırlatarak, “Müzeler kentlerin hafızasıdır, tarihidir. Biz Van'ın tarihine, hafızasına uygun bir müzeyi faaliyete geçirdik. Bundan sonra bize düşen bu müzeye olabildiği kadar çok ziyaretçi getirebilmektir. Bunun için de müzemizin bilinmesi, tanınması gerekiyor. Bu anlamda çağımızın en büyük iletişim araçlarından olan sosyal medyayı kullanarak, daha çok kişiye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Biz müzemizi her platformda anlatıyor ve tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak daha fazlasını yapabilmek adına Van'da yaşayan fotoğrafçı ve sosyal medyanın desteğine de ihtiyacımız var. Bu gün burada bir araya geldik ve kendilerinden destek talep ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar ve müzemizin tanıtımı noktasında bizden desteklerini esirgemeyeceklerini söylediler. Ben bu anlamda katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından müzeyi gezen Vanlı fotoğrafçılar ve sosyal medya fenomenleri bol bol fotoğraf çektiler.