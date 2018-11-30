Müdür Aktuğ, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Van'ın tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla YYÜ Edebiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Aktuğ, Van turizmi hakkında tanıtım yaptı. İlk olarak 85 mekânda ve 85 sanatçının katılımıyla hazırlanan ‘Bizim Eller Van Türküleri' klibini öğrencilere izlettiren Aktuğ, “Van sadece Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi gibi tarihi birikime sahip değil. Van aynı zamanda zengin bir doğal yapıya da sahip. Türkiye'nin en büyük gölüne ve dünyada Alaska'daki somon balığı dışında sadece Van'da bulunan ve akıntıya karşı adeta uçarak önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan Van balığına sahip. Bunun yanında Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuzu adalarına sahip. Bir gözü mavi bir gözü kehribar renkte olan Van kedisine, Muradiye Şelalesine, Vanadokya'da peri bacalarına, Başkale'de travertenlere ve burada sayamayacağım daha birçok güzelliğe sahip” dedi.

Üniversite eğitimini Van'da alan öğrencilere şanslı olduklarını ifade eden Aktuğ, “Dört ya da beş yıl Van'da misafirimiz olacaksınız. Van'ın misafirperverliğini bizzat yaşayarak görecek, gittiğiniz her yerde Van'ı anlatacaksınız. Van, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip. 1980'li yıllarda nüfusunun çok daha üstünde turist ağırlardı. Maalesef Ortadoğu'daki olumsuzluklar Van'ı da etkiliyor. Günümüzde yıllık ağırlamış olduğumuz turist sayısı bir milyon civarında, ama Van için bu sayı çok az. Van, bu sayının çok üstünde turist ağırlayabilecek hem kapasiteye hem potansiyele sahip. Sizlerden ricam bizim gönüllü turizm elçimiz olun. Gittiğiniz her yerde Van'ı anlatın, Van'ı tanıtın” ifadelerini kullandı.

Program, soru sevap ile sona erdi.