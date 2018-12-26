Müdür Ekici'den Müdür Sünnetçioğlu'na ziyaret

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti.

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sünnetçioğlu ise, her iki kamu kurumunun da amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyleyerek, polis ile sağlık ekiplerinin kesintisiz 24 saat esasına göre birlikte vazifeyi ifa ettiklerini kaydetti.