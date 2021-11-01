Müdür Göksoy'dan sigorta uyarısı

Sigortalı olarak çalışmanın birçok avantajlarının olduğunu belirten SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, bu konuda önemli bilgilendirmelerde bulundu. Sigortalı çalışan kişi ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabildiğini dile getiren Göksoy, “Sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde, maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelen kişilere ise sürekli iş göremezlik geliri bağlanırken, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ise sigortalının aile bireylerine ölüm geliri bağlanır. Bunun yanında sigortalı, herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı, sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ise ölüm aylığı bağlanarak, cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir” dedi.

Çalışanların mutlaka işverenlerinden sigortalı bildirimlerinin yapılmasını talep etmeleri gerektiğinin altını çizen Göksoy, çalışanların sigorta bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını e-devlet uygulaması üzerinden ya da kuruma gelerek öğrenebileceklerini söyledi.