Müdür Görentaş, meyve üreticilerini uyardı

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, teknik ekiplerce sahada yapılan sürveyler (kontrol) ve 2018 yılı epidemi durumu göz önüne alındığında armut üretim alanlarında armut psillidi (Cacopsylla pyri.L.) ve elma, armut kiraz, vişne, erik ve kayısı üretim alanlarında elma gri yaprak biti (Dysaphis plantaginea), elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi Deg), elma kırmızı gal yaprak biti (Dysophis spp), şeftali yaprak biti (Myzus persicae Sulz), erit unlu yaprak biti (Hyalopterus pruni G.) zararının yoğun olabileceği, bu zararın bertaraf edilmesi için bakanlığın teknik talimatlarında belirtilen şekilde mücadele yapılması gerektiğini söyledi. Armut psillidi (Cacopsylla pyri.L.) karşı armut bahçelerinde sebze, bostan gibi ara ziraat yapılması, dayanıklı çeşitler yetiştirilmemesi, budama ve gübrelemeye özen gösterilmemesi, sulamanın fazla yapılması gibi nedenlerin armut psillidi zararlısının yayılmasına neden olabileceğini ifade eden Görentaş, “İlimizde mayıs ayı başında üreticilerimizin bahçelerinde yapacağı kontrollerde sürgünlerin yüzde 15'inde bulaşma olmuş ise ilaçlama yapılması gerektiği, zararlının fumajin (balımsı madde) akıntısı başlamadan yapılması, akıntının görülmesi ve giderek artması halinde ilaçlama için geç kalınmış olacağı, yapılacak ilaçlamanın etkinliğinin az olacağını, üreticilerimizin buna dikkat etmeleri gerekir. Yine yaprak bitlerinin, bitki özsuyunu emerek beslendiği, özsu kaybı nedeniyle genç sürgünler ve yaprakların solacağı, giderek kurumalar olacağı, meyvelerde kalite problemlerine neden olabilecek. Zararlının görüldüğü ağaçlarda yapraklar kıvrılır, değişik renk alır, bazı türlerde ağacın odun bölümünde urlar oluşur. Artıkları şekerli veya balımsı yapıdadır. Bu nedenle yaprak ve sürgünler önce parlaklık kazanır; sonra bu şekerli madde üzerinde fumajin mantarı çoğalarak yaprakları siyah bir tabakayla örter ve yaprak faaliyetine engel olur. Virus taşımak ve enfekte etmek suretiyle çeşitli bitki hastalıklarının yayılmasına neden olurlar. Yaprak bitlerinin çoğalmasını engellemek için kültürel mücadele olarak bahçede yabancı ot temizliği yapılmalı ve kimyasal mücadele olarak Bakanlığımız teknik talimatları ve tavsiyeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Bu nedenle üreticilerimizin kimyasal mücadele yapmadan önce teknik destek almak üzere kendilerini en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize davet ediyoruz” dedi.