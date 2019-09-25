Müdür Görentaş'tan meyve hasadı uyarısı

Hasat sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, “İlimizde ekonomik önemde yetiştiriciliği yapılan elma, armut ve ayva, meyvesindeki birçok hastalık, meyvelerin depolanmaya alınmasında ve hasat esnasında oluşan yaralanmalarla lezyon gelişmesine devam ettiğinden, üründe depo kayıplarına sebep olmaktadır. Böylece meyvelerin pazar değeri düşmekte ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Elma, armut ve ayvada rastlanan depo hastalıkları; bahçelerde, paketleme evlerinde ve depolarda görülebilir. Bu hastalık etmenlerinden bazıları da spor ile yayılmaktadırlar. Hastalık etmenleri, hasat öncesinde veya sırasında oluşan yaralardan meyveye girer ve enfeksiyonu gerçekleştirirler. Özellikle hasat sırasındaki yaralanmalar, bu hastalıkların depoya kadar taşınmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hasat esnasında veya taşıma depolama işlemleri yapılırken, meyvelerin yaralanmamasına azami önem gösterilmelidir. Depolama sırasında hasta meyvelerle sağlam meyvelerin teması sonucu hastalıklar hızla yayılabilmektedir” dedi.

Görentaş, depolama öncesi yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Hasattan önce, diğer hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalı, hastalıklı dal ve sürgünler zamanında budanmalıdır. Hasat esnasında meyveler yaralanmamalı, yere düşenler alınmamalıdır. Yağışlı günlerde ve sabah erken saatlerde hasat yapılmamalıdır. Meyveler ambalaj kaplarına düzgün sıralanmalı; taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında herhangi bir yaralanmaya neden olunmamalıdır. Depolar kullanılmadan önce temizlenmeli ve ilaçlanmalıdır. Paketleme evlerine gelen meyveler kontrol edilmeli, çürük olanlar ayrılmalı ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Elma, armut ve ayva meyveleri uygun nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza edilmelidir. İkincil bulaşmaları en aza indirmek için paketleme evleri günlük olarak kontrol edilmeli ve çürüyen meyveler alınmalıdır. Ayrıca; ilimizde yetiştiriciliği yapılan meyvelerde zarar yapan hastalık ve zararlılardan; elma iç kurdu (Cydia pomonella), elma kara lekesi (Venturia inaequalis), elma küllemesi (Podosphaera leucotricha), elma meyve çürüklüğü (Alternaria alternata) çürükçül dönemlerini sonbaharda dökülen yapraklarda, kuruyan dallarda geçirmektedir. Bu vesile ile bahçe temizliği yapılarak kuruyan ya da hastalık veya zararlı ile bulaşık dallar budanmalı, dökülen yapraklar toplanmalı ve yakılmalılar. Meyve ağaçlarında, sorun olan yaprak bitleri (Aphis spp.), eylül ve ekim aylarında tekrar faaliyete başladıklarından, ekim ve kasım aylarında yumurtalarını yıllık sürgünlerin uç kısmına bırakmaktadırlar. Bir sonraki üretim sezonunda, popülasyonlarını düşürmek ve zararlarını önlemek amacı ile son ilaçlamalarını ekim ortasına kadar yapmalıdırlar. Meyve kabuklu bitlerine karşı da bahçelerde bulaşık dallar budanmalı ve kışlık mineral yağlarla kış ilaçlamalarını kasım ayının ilk haftasına kadar yapmalılar.”