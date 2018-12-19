Müdür Serçe: “Bin 500 kişi işe alınacak”

Konu ile ilgili açıklama yapan İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe, adayların başvurularını en geç 21 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi. Başvuruların belirlenen tarihler arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacağını ifade eden Salih Serçe, “İlgili ilan için herhangi bir mülakat yapılmayacak olup değerlendirmeler kura çekimi ile yapılacaktır. Toplum yararına programlarına başvurularda aranan genel şartlar; yüzde 100 kura yöntemiyle seçme yapılacaktır. Başvuranların işsiz durumda olmaları, 35 yaş üstü, öğrenci olmamaları (açık öğretim öğrencisi hariç ), emekli ve malul aylığı almamaları gerekmektedir. Özel şartlarımız ise; TYP'de süresi dolanlar (24 ay, 9 ay), yasaklı duruma düşenler, hane geliri asgari ücretin üç katını aşanlar, aynı tarihte başlayan programlarda aynı adreste oturan birden fazla kişi, aktif iş gücü yönetmeliği ve TYP genelgesine göre uygun şartları taşımayanlar katılamazlar. Öncelikli gruplarımız ise; kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardır. TYP kontenjan listemizde ise; Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına 200 kişi, İpekyolu Belediye Başkanlığına 140 kişi, Edremit Belediye Başkanlığına 100 kişi, Tuşba Belediye Başkanlığına 100 kişi, Erciş Belediye Başkanlığına 128 kişi, Çaldıran Belediye Başkanlığına 37 kişi, Muradiye Belediye Başkanlığına 30 kişi, Özalp Belediye Başkanlığına 33 kişi, Saray Belediye Başkanlığına 20 kişi, Başkale Belediye Başkanlığına 22 kişi, Gürpınar Belediye Başkanlığına 41 kişi, Gevaş Belediye Başkanlığına 43 kişi, Çatak Belediye Başkanlığına 22 kişi, Bahçesaray Belediye Başkanlığına 21 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 91 kişi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 25 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine 50 kişi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 397 kişi olmak üzere toplamda bin 500 kişi alınacaktır. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi 27 Aralık 2018'de kurumlar kendileri yapacaktır” ifadelerini kullandı.