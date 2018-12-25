Müdür Sünnetçioğlu basınla bir araya geldi

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programa Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Adem Erginoğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Diş Tabibi Şebnem Kartal ve basın mensupları katıldı. Burada bir açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık hizmetleri ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundu. İlerleyen zaman içinde tamamlanmış ve yapılacak projelere devam edeceklerini ifade eden Sünnetçioğlu, “Sağlık Bakanlığımızın katkılarıyla devam edeceğimiz projelerimizi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bir Vanlı olarak burada bulunduğum süre içerisinde Van ilini sağlık hizmetleri açısından en iyi noktaya getirmek için ekibimizle profesyonelce çalışıp ilimizi en iyi noktaya getireceğiz” dedi.

Program, sonra soru cevap bölümüyle sona erdi.