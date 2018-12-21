Müdür Sünnetçioğlu, Çaldıran Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Çaldıran Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra hastaları ziyaret etti.

Müdür Sünnetçioğlu, ilk olarak Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş'dan bilgi aldı. Daha sonra hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını dinleyen Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Çaldıran Devlet Hastanemizde en iyi ve kaliteli hizmetin halkımıza sunulması için gereken her türlü desteği vermek için çalışmalar başlatacağız. Hastanemiz 25 yataklı bir hastanedir. Çaldıran nüfusunun da artmasıyla hastanemiz Çaldıran'a yetersiz gelmektedir. Sağlık Bakanlığı yatırımları kapsamında, ilçemize yapılmakta olan 75 yataklı tam teşekküllü hastanenin kaba inşaatı bitti. Hastane binasını da yakın zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmakla beraber daha iyi hizmet sunulması için hekim ve sağlık personeli sayısını da artıracağız. Bununla beraber 12 adet lojmanın yapımını tamamlandı. Hastanemizde bir adet 112 acil istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca dört adet 112 acil istasyonu kurularak daha kaliteli hizmet sunacağız” diye konuştu.