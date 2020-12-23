Müdür Sünnetçioğlu: “Halkımızın kurallara uymasını istiyoruz”

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs pandemisiyle mücadelede halkın kurallara uymasını istediklerini söyledi.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında yapılan haftalık pandemi değerlendirme toplantısına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal ve ilçe sağlık müdürleri katıldı. Haftalık vaka sayıları, filyasyon ekiplerinin saha çalışmaları, hastanede yatan ve durumu ağır olan hasta verileri analizlerinin yapıldığı toplantıda konuşan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, hastaların korona virüs rehberi doğrultusunda tedavilerine devam edildiğini ve kentteki sağlık alt yapısıyla alakalı hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Pandemiyle mücadelede halkın kurallara sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, devletin bütün kurumları ile bu mücadeleye katkı sunduklarını, özellikle başında bulunduğu sağlık ordusunun 7/24 bu mücadelede en öne safta yer almasının kendisini onurlandırdığını kaydetti.