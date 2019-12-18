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Müdür Sünnetçioğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Gevaş ilçesi ile bağlı bulunan Güzelkonak Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, vatandaşlara verilen sağlık hizmetinin son durumunu yerinde görmek ve sağlık personelinin dilek ve temennilerini kendilerinden duymak için ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Doç. Dr. Sünnetçioğlu ve beraberindekiler, yapımı tamamlanan aile sağlık merkezi ve toplum sağlık merkezi binasında incelemelerde bulunduktan sonra; Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ve Belediye Başkanı Murat Sezer'i de makamında ziyaret etti.


Müdür Sünnetçioğlu'na; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Personel Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman da eşlik etti.

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