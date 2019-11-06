Müdür Sünnetçioğlu, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinden biri olan soba zehirlenmelerine sık rastlanıldığını söyledi.

Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek, özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak halkın bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimince Van AVM'de bilgilendirme standı açılarak vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendiriliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinden biri olan soba zehirlenmelerine sık rastlanıldığını belirterek, “Bu nedenle halkımızın bu konuda bilgilendirilmesi, halk sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu tür zehirlenmeler, yapısında karbon taşıyan bileşiklerin tam yanmaması sonucu karbonmonoksit gazının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır. Karbonmonoksit gazı; kokusuz, tatsız, tahriş edici olmayan, yanıcı bir gazdır. Odun, kömür, egzoz gazları ve doğalgaz gibi yakıtların dumanlarında bulunur. Genellikle soba zehirlenmesi ve banyo zehirlenmeleri olarak bilinir. Kötü baca sistemleri, yangınlar, kapalı garajlar, hava dolaşımının olmadığı yerler, fırtınalı hava koşulları karbonmonoksit oluşumunu sağlar. Baş ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, görme kaybı, unutkanlık, bulantı, kusma, kalp ritmi bozukluğu, bayılma, uyuşma, solunum güçlüğü gibi belirtiler zehirlenmenin işaretidir. Zehirlenme olduğunda en önemli şey hastanın zehirlendiği ortamdan dışarı çıkarılarak organlara oksijen sağlanması ve hemen 112 Acil Servisinin aranması gerekmektedir. Soba ve kombi baca bağlantılarının kontrol ettirilmesi, çekmeyen bacaların temizlenmesi, yatmadan sobaya kömür ilavesi yapılmaması, her yıl kombi bakımlarının yaptırılması, ısıtma sistemlerinin ve bacaların her yıl düzenli olarak bakım ve temizliğinin yaptırılması, kaliteli kömür kullanılması gibi basit ve uygulanabilir önlemler ile karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunabiliriz” dedi.