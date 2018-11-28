Müdür Sünnetçioğlu, sağlık yatırımlarını denetledi

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Özalp Devlet Hastanesi ve yapımı tamamlanan ASM-TSM binalarında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergioğuz ile Özalp Devlet Hastanesi ve yapımı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundu. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Niyazi Aytav ve hastane yöneticilerinden hastanede sunulan hizmetler ve yeni yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlık Merkezi binası hakkında bilgi alan Sünnetçioğlu, aile sağlık merkezlerinin sunduğu birinci basamak hizmetlerinin tamamlayıcı bir role sahip olacağını belirtti. Sünnetçioğlu, “Başta anne-bebek sağlığı, kanser taramaları, kronik hastalıklardan korunma ve mücadele gibi hizmetler burada verilecek. Bundan sonraki süreçte de daha çok çalışarak, ilçemizde koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi noktaya taşımak için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.