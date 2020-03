Müdür Sünnetçioğlu: “Sorun küresel çözüm ulusal”

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüsüne karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, korona virüsünden korunmak için ortak bir basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün düzenli bilgilendirme yapıldığını belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüsten korunmanın en basit yolu, her gün üstüne basılarak söylenen 14 gün kuralına uygun davranarak gerekmedikçe evden dışarı çıkmamaktır. Yeni korona virüs diğer virüsler gibi dış ortamda uzun süre canlı kalamaz. Kısa süre de olsa canlı kaldığı yüzeyleri sabun, deterjan, sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlersek mikrobu öldürebiliriz. Ellerimizi sık sık sabun ile en az 20 saniye boyunca ovduktan sonra su ile yıkamalıyız, çünkü ellerimiz bizim en fazla virüsü taşıyabilecek organımızdır. Toplu taşıma (uçak, otobüs, dolmuş vs..) araçları, açık kapalı mekanlar ( avm, tiyatro, sinema, kafeterya) hasta kişilerle temas kurabileceğimiz alanlar olduğu ya da hasta kişilerin yaydığı mikropları elinizle alabileceğiniz yerler olduğu için gerekmedikçe bu alanlardan uzak durulmalı; kendi eviniz dışındaki yerlerde bulunuyorsak ellerimizi sık sık yıkamayı ihmal etmemeliyiz. Kıyafetlerimizi 60-90 derecede, normal deterjanla yıkamalıyız. Havlu gibi kişisel eşyalarımızı ortak kullanmamalıyız. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle veya tanımadığımız insanlarla aramıza en az 3-4 adım mesafe koymalıyız. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatmalıyız. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanmalıyız. Ellerimizle gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokunmamalıyız. Yurt dışı seyahatlerimizi iptal etmeli ya da ertelemeliyiz. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü tüm toplumun sağlığı için evimizde geçirmeliyiz. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Bugünlerde komşu ziyaretlerimize, düğünlerimize, cenazelerimize, misafirliklerimize her ne kadar geleneklerimize aykırı olsa da ara vererek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumalıyız. Bağışıklığımızı güçlendirmek için bol sıvı tüketip, dengeli beslenmeli, yeterince ve düzenli bir uyku uyumalıyız. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığımız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Biz tüm bunlara dikkat ederken esnaflarımızdan da beklentilerimiz vardır. Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir. Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması riski olan riskli bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır. Servis yapacak kişilerin el hijyenine özellikle çok dikkat etmesi gerekmektedir. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu ( ateş, öksürük vb) bulguları olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır. Kişilerin daha uzun süre bir arada bulunmaması için yemekten sonra çay servisi yapılmamalıdır. Kullanılan malzemelerin hijyenine dikkat edilmelidir. Bardak ve tabak gibi sürekli kullanılan şeylerin her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve yeniden kullanımına kadar temiz kapalı bir ortamda saklanmalıdır. Otellerin rutin temizliğinde personeline eldiven kullandırması, genel temizliğin su ve deterjanla yapıldıktan sonra odanın 1 saat havalandırılması sağlanmalıdır. Sorun küresel çözüm ulusal. Sağlıkçılar iş başında sen evinde kal. Suya sabuna dokun. Virüs dolaşmaz insanlar virüsü dolaştırır. Bu sorunda yanımızda mücadele edip bize omuz veren duyarlı vatandaşlarımıza sağlık personelimize ve kolluk kuvvetlerine teşekkürü borç biliriz” dedi.