Müdür Sünnetçioğlu'dan Gazeteciler Günü mesajı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yayımladığı mesajda, “Gazeteciler; her türlü şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam etmektedirler. Kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bilgi almalarını sağlayarak milletin sesi olmaktadırlar. Ayrıca görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.