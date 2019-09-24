Müdür Sünnetçioğlu'ndan Çatak ve Gürpınar'a ziyaret

Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Başkan Yardımcısı Dt. Mehmet Aktaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Taman ile Gürpınar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) gezerek idareci ve çalışanlarından sağlık hizmeti hakkında bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, en büyük yatırımın insan sağlığına yapılan yatırım olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, daha sonra Çatak ilçesine geçerek burada Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti. Akabinde Çatak Devlet Hastanesine geçerek incelemelerde bulunan Sünnetçioğlu; Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirildi. Burada aile sağlığı çalışanları ve gelen vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve önerilerini dinleyerek not aldıran Sünnetçioğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, bütün ilçeleri ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Bundan sonra yapılacak faaliyetlerimizi hızlandırmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Çatak ilçemizde olduğu gibi vatandaşımıza verilecek her türlü hizmetin en iyi düzeyde olmasını arzu ediyoruz” dedi.