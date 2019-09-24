İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Sünnetçioğlu'ndan Çatak ve Gürpınar'a ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde incelemelerde bulundu.


Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Başkan Yardımcısı Dt. Mehmet Aktaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Taman ile Gürpınar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) gezerek idareci ve çalışanlarından sağlık hizmeti hakkında bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, en büyük yatırımın insan sağlığına yapılan yatırım olduğunu belirtti.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, daha sonra Çatak ilçesine geçerek burada Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti. Akabinde Çatak Devlet Hastanesine geçerek incelemelerde bulunan Sünnetçioğlu; Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirildi. Burada aile sağlığı çalışanları ve gelen vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve önerilerini dinleyerek not aldıran Sünnetçioğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Doç. Dr. Sünnetçioğlu, bütün ilçeleri ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Bundan sonra yapılacak faaliyetlerimizi hızlandırmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Çatak ilçemizde olduğu gibi vatandaşımıza verilecek her türlü hizmetin en iyi düzeyde olmasını arzu ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.