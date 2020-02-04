Müdür Sünnetçioğlu'ndan ‘grip' uyarısı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, okulların açılmasıyla gribe karşı uyarıda bulundu.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, gribin sanıldığı gibi soğuk havaların değil çoğunlukla öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşan virüslerin neden olduğunu söyledi. Öksürme ve hapşırma ile virüs, damlacıklar ve küçük aerosol partikülleri ile yayıldığını belirten Sünnetçioğlu, “Basit bir hastalıktan ciddi hastalıklara yol açabilir. Korunmak için alınması gereken önlemler çok basit, ama çok da etkilidir, hayat kurtarıcıdır” dedi.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okuldaki öğrencilerin hastalıklara kaşı tedbir alması gerektiğini belirten Sünnetçioğlu, “Sınıflar ve diğer alanlar sık sık havalandırılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Özellikle hapşırmadan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Malum kış aylarındayız ve solunum yolu hastalıkları artmaktadır. Bu yüzden velilerimizin dikkatini çekmek ve tedbirleri hatırlatmak isterim. Sınıflar ve diğer alanlar sık sık havalandırılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Özellikle hapşırmadan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca el hijyeni ile ilgili çalışmalar başlatılarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile okullarımızda eğitimlerimiz olacak. Hasta hapşırdığında, öksürdüğünde gözle görülemeyen milyarlarca influenza virüsü havaya yayılır; aynı ortamda bulunan insanlar ‘damlacık infeksiyonu' denilen bulaşma yoluyla bu ortamdaki virüsü soluduktan 1-3 gün sonra belirtiler başlar. Damlacık yolu haricinde hasta bireylerin ağız-burun akıntılarına temas eden eşyaları kullanmak, hasta ile yakın temas etmek diğer bulaşma yollarıdır” dedi.

Gribe karşı alınacak tedbirleri de dile getiren Sünnetçioğlu, “Bol sıvı almalıyız. Çünkü dokular kurudukça ağız ve buruna virüs daha rahat tutunur. Düzenli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Şu an tam mevsimi olan balık; omega 3, kalsiyum, fosfor, selenyum ve iyot mineralleri ile E vitamini için de iyi bir kaynak olup, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımı olmaktadır. Antiviral etkinliği olan ekinezya, ıhlamur, adaçayı, zencefil, kuşburnu gibi bitki çaylarını ihmal etmemeliyiz. Sigarayı bırakmalıyız. Sigara içmek iyileşme süresini uzattığı için sigarayı, sigara bizi bırakmadan biz sigarayı terk etmeliyiz. İstirahati ihmal etmemeliyiz. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesine olanak sağlamak için yatakta istirahat etmeliyiz. Ateş düştükten 24 saat sonrasına dek evde istirahat etmek hem iyileşmeyi hızlandırır hem de çevremize bulaşma riskini azaltır. Güneş ışığı olan ve iyi havalandırılan bir odada kalmalıyız. İlacı akılcı kullanmalıyız. Doktorunuza danışarak ağrı kesici, ateş düşürücü özelliği olan soğuk algınlığı ilaçlarından kullanabiliriz. Virüs ile bulaştığından ötürü antibiyotikler faydasız olacaktır, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmalıyız” şeklinde konuştu.