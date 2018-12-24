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Müdür Sünnetçioğlu'ndan ilçelere ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor.


Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; Çatak Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerini ziyaret ederek, idarecilerden brifing aldı. Sağlık personeliyle de bir araya gelip istek ve önerilerini dinleyen Sünnetçioğlu, hizmet binalarının fiziki şartlarını da yerinde değerlendirdi.


Çatak Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, sağlık sunumu ve memnuniyeti konusunda görüş alışverişinde bulunan Sünnetçioğlu'na, Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici de eşlik etti.

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