Müdür Sünnetçioğlu'ndan ‘Kurban Bayramı' uyarısı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı'nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin verilmesinin toplum sağlığı açısından son derece önem arz ettiğini ifade ederek, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik' hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Müdür Sünnetçioğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ‘kurban kesimi', ‘Kist Hidatik' hastalığı ve ‘bayramda beslenme' gibi konularda uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı'nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin verilmesinin toplum sağlığı açısından son derece önem arz ettiğini ifade eden Sünnetçioğlu, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik' hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılmasıyla bu hastalığın yayıldığına dikkati çeken Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Uygun olmayan koşullarda kesilen kurbanlardan arta kalan iç organların köpek ve benzeri hayvanlar tarafından yenmesi sonucu ‘hidatik kist' hastalığı oluşabilmektedir. Kestikleri kurbanın iç organlarında kiste rastlayan vatandaşlarımızın kesinlikle bu sakatatları yememeleri ve bu organların diğer hayvanlar tarafından da tüketilmesine engel olmak için derin bir çukur kazarak toprağa gömmeleri gerekmektedir” dedi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşları, hayvanlarını belediyelerin belirlediği yerlerde kesmeleri ve kasaplardan yardım almaları konusunda da uyardı. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Maalesef her yıl yüzlerce vatandaşımız kurban keserken yaralanmakta ve hastane acillerimize başvurmaktadır. Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar, hatta ölümler yaşanabilmektedir. Kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşlarımızın yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkânları ile tütün, kül gibi maddeler sürerek tedavi etmeye çalışmamaları gerekmektedir” diye konuştu.

Sağlıklı beslenme konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Özellikle yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, kalp-damar gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu tür rahatsızlıkları olan hastalarımızın yağlı etler yerine az yağlı veya yağsız etleri aşırıya kaçmadan yemeleri gerekmektedir. Bayram tatili süresince dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeli, fiziksel aktivitelerimize ve özellikle yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın sadece kurban vazifesinin yerine getirildiği günler değil komşuluk, akrabalık, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesine neden olan günler olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da halkımızın sağlıklı bir şekilde bayramlarını geçirmeleri adına hastanelerimizde gerekli önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.