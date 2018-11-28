İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Sünnetçioğlu'ndan Saray ilçesine ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve beraberindekiler, Saray ilçesindeki toplum sağlığı merkezi ve aile sağlık merkezinde incelemelerde bulundu.


Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş ve Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergioğuz ile Saray Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlık Merkezini gezerek incelemelerde bulunuldu. Yapılan ziyaret esnasında toplum sağlığı merkezi doktorları ile görüşerek müdürlük olarak beklentilerini ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunan Sünnetçioğlu, “İlçelerimizde gerek çalışanlarımız gerekse vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları dinledik. Talepleri ve önerilerini dinlemek için sağlık kurumlarımızı yerinde ziyaret ederek bire bir tespitler yapmayı planlamaktayız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.