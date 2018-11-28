Müdür Sünnetçioğlu'ndan Saray ilçesine ziyaret

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve beraberindekiler, Saray ilçesindeki toplum sağlığı merkezi ve aile sağlık merkezinde incelemelerde bulundu.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş ve Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergioğuz ile Saray Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlık Merkezini gezerek incelemelerde bulunuldu. Yapılan ziyaret esnasında toplum sağlığı merkezi doktorları ile görüşerek müdürlük olarak beklentilerini ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunan Sünnetçioğlu, “İlçelerimizde gerek çalışanlarımız gerekse vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları dinledik. Talepleri ve önerilerini dinlemek için sağlık kurumlarımızı yerinde ziyaret ederek bire bir tespitler yapmayı planlamaktayız” dedi.