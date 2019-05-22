Müdür Tevke, YBO öğrencileriyle iftar açtı

Muradiye ilçesindeki Akbulak Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, iftar sofrasında öğrencilerle bir araya geldi. Müdür Hasan Tevke, göreve başladığından bu yana özellikle pansiyonlara yönelik denetimlerini sürdürürken, yatılı okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerle de sıklıkla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Akbulak YBO'yu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, söz konusu pansiyonda inceleme ve denetimlerde bulundu. Yapılan ziyarette pansiyonun temizlik, hijyen, güvenlik, tertip, düzen, yemek ve işleyiş konularında incelemeler yapan Tevke, tespit edilen durumlarla ilgili belletici öğretmenler ve idarecilere gerekli paylaşımlarda bulundu.

Pansiyon denetiminin ardından öğrencilerin mezuniyet törenine eşlik eden ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, daha sonra öğrencilerle iftar açtı.