Müdür Tevke'den Van Kitap Fuarına ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi'nde Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı ziyaret eden ve minik öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Daire Başkanı Fikret Yılmaz, daha sonra kitapların sergilendiği stantları gezdi. Eğitimin en önemli kısmının kitap okumak olduğunu belirten Tevke, “Kitapların içinde çok önemli bilgiler ve tecrübeler var. Burada birbirinden çok değerli yazarlarımız var. Yayınevleri fuara oldukça iyi katılım sağlamış. Okumanın ne kadar önemli olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Çok renkli, bir o kadarda bilgi dolu fuara öğrencilerimiz büyük ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlarımız da keza fuarı ziyaret ederek, hem bilgi sahibi oluyor hem de kitap alarak okuma kültürünü daha da geliştiriyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Kitap fuarının en küçük yazarı Meryem Tekin'in olduğu standı da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Daire Başkanı Fikret Yılmaz, cesareti ve bilgisinden dolayı kendisini tebrik etti. Tevke'ye ve Daire Başkanı Yılmaz'a kendi kitabını hediye eden küçük yazar Tekin, memnuniyetini dile getirdi.