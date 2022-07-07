Müdürü Sünnetçioğlu'ndan Kurban Bayramı için önemli uyarı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi, kist hidatik hastalığı ve beslenme gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi önemli konularda değerlendirmelerde bulunan Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı'nda beslenme, kesik ve yaralanmalarla kist hidatik hastalığı konularında vatandaşları uyardı. Sünnetçioğlu, “Tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da halkımızın sağlıklı bir şekilde bayramlarını geçirmeleri adına hastanelerimizde gerekli önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu anlamda vatandaşların ve sağlık çalışanlarının mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin verilmesinin toplum sağlığı açısından son derece önem arz ettiğini söyleyen Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik' hastalığına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılması ile bu hastalık yayılıyor. Uygun olmayan koşullarda kesilen kurbanlardan arta kalan iç organların köpek ve benzeri hayvanlar tarafından yenmesi sonucu ‘hidatik kist' hastalığı oluşabilmektedir. Kestikleri kurbanın iç organlarında kiste rastlayan vatandaşlarımızın kesinlikle bu sakatatları yememeleri ve bu organların diğer hayvanlar tarafından da tüketilmesine engel olmak için derin bir çukur kazarak toprağa gömmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşları, hayvanlarını belediyelerin belirlediği yerlerde kesmeleri ve kasaplardan yardım almaları konusunda da uyaran Sünnetçioğlu, “Maalesef her yıl yüzlerce vatandaşımız kurban keserken yaralanmakta ve hastane acillerimize başvurmaktadır. Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar, hatta ölümler yaşanabilmektedir. Kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşlarımızın yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkânları ile tütün, kül gibi maddeler sürerek tedavi etmeye çalışmamaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.