Müftü Arvas'tan veda mesajı

Kırşehir İl Müftülüğünden 16 Eylül 2009 yılında Van iline müftü olarak atanan İl Müftüsü Arvas, yayınladığı ‘emeklilik mesajı' duygulandırdı. Anadolu'nun şirin kenti Kırşehir'den medeniyetler başkenti Van'a atandığını anımsatan İl Müftüsü Arvas, “Anadolu'muzun şirin kenti, buram buram kültürümüzü yansıtan Kırşehir İl Müftüsü iken 16 Eylül 2009 tarihli ve 2009/11240 sayılı müşterek kararname ile medeniyetler başkenti eşsiz tabiat güzelliğiyle adeta büyüleyen, yüksek rakımda bulunan, yedi rengi yansıtan gölüyle, dünyada bir benzeri olmayan, İslam dünyasında günümüzde dahi kendilerinden bahsedilen ilim ve marifet ehli alimleri, bilginleriyle meşhur olan, Dersaadette Hâce-i Sultani unvanı ile meşhur olan âlimleri ve daha nice maddi ve manevi değerlere sahip, ‘Dünyada Van Ahirette İman' vecizesiyle bize, ‘Yarab bize dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru' âyeti kerimesini hatırlatan bu ve benzeri vecizeleri ile günümüzde hala terennüm edilen daha nice hikmetli sözleri ile kendisinden bahsedilen emsalsiz Van şehrine atandım. Teyyare ile Van'a hareket ederken ‘Yarabbi; dini mübini İslam'a hizmet için gidiyorum. Beni muvaffak eyle, niyetimi halis eyle' diye dua ettiğimi hatırlıyorum. İtikat ediyorum ki, Yüce Rabbim duamı kabul buyurdu. Zira yapılan hizmetleri tâdât etmekte zorlanıyorum. Yüce Allah bana bahşettiği bu lütuf ve ihsanların şükrünü eda etmeyi nasip eylesin. Bir İslam aliminin buyurduğu gibi; ‘Vücudumun bütün kılları dile gelse de, şükrünün bin de birini eda edemez bile. Hizmette sınır yoktur, sınırda hizmet vardır. Benimle beraber çalışan arkadaşlarımızla birlikte ekip ruhuyla ilimizin en ücra köşelerine varıncaya kadar din hizmetleri ve din eğitimi hususunda hiçbir mesai mefhumu düşünmeksizin coğrafi şartların namüsait olduğu yerlerde dahi mevsim ne olursa olsun hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ifa etmeye çalıştık” dedi.

“İl genelinde 14 bin 784 program yapıldı”

Görev süresince il genelinde 14 bin 784 program yapıldığını dile getiren Arvas, “2010 yılında Kur'an kursu sayımız 52 iken yıllara göre kademeli olarak artarak 2019 yılına gelindiğinde ise bu sayı bin 151 Kur'an kursu sayısına ulaşmıştır. Bugüne kadar 169 bin 207 vatandaşımız Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmiştir. Bütün ilçelerimizde kurduğumuz kadrolu ve fahri Kur'an kursları öğreticilerinden oluşan ekiplerimizce 2010-2011 yılında 315, 2011-2012 yılında 655, 2012-2013 yılında bin 479, 2013-2014 yılında bin 102, 2014-2015 yılında bin 661, 2015-2016 yılında bin 137, 2016-2017 yılında 1172, 2017-2018 yılında 3940, 2018-2019 yılında 3 bin 323 olmak üzere toplam 14 bin 784 programlar yapılmış ve halende devam etmektedir. İlimiz merkez ve ilçelerinde 139 ortaöğretim kurumu ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen her okula, okulun tüm öğrencilerine ve öğretmenlerine istisnasız kitap dağıtılmıştır. 2010 yılından itibaren ilimiz müftülüğünce yaklaşık 700 kitap ve materyaller dağıtılmıştır. 2010-2011 eğitim öğretim yıllarında takdirname alan bütün lise öğrencilerimiz, müftülüğümüzce ziyaret edilmiş ve kendilerine ‘tebrik belgesi' takdim edilmiştir. Bu ve benzeri örnekler hizmetlerimizin sadece birkaç tanesidir” diye konuştu.

“Teşekkür etmeyi bilmeyen şükür etmeyi de bilmez”

2011 yılında meydana gelen depremlerde yaptıkları faaliyetler hakkında da bilgi veren Arvas, “Kurulan çadır kentlerde, konteynır kentlerde henüz kurulma aşamasında iken bile müftülüğümüz personeli vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak onlara manevi rehberlik yaptı. Müftülüğümüz hiçbir emir ve talimat beklemeden, yapılması icap eden hususlarda inisiyatif alarak hizmetlerin ifası için harekete geçmiştir. 3 ay boyunca vatandaşlarımıza mülki idare amirliğinin yardım dağıtım işi bizatihi personelimiz tarafından yapılmıştır. Depremde müftülüğümüz vatandaşları yalnız bırakmamış, Van ilini terk etmemişlerdir. Arkadaşlarıma her zaman teşekkürü bir borç bilmişimdir” şeklinde konuştu.

“Projenin olduğu yerde problem yoktur”

Hizmetlerini yürütürken projeleri de başarı ile uyguladıklarına dikkat çeken Arvas, hayata geçirdikleri projelerini şu şekilde sıraladı:

“Erdemli kadından - Erdemli topluma, Sahabe-i Kiram tanıtma projesi, İl Eğitim İrşat ve Sosyal etkinlik projesi gibi projeleri başarı ile uyguladık ve halen bu projelerimiz devam etmektedir.”

“İnanıyorsanız üstünsünüzdür”

“Ülkemiz güçlü olursa İslam dünyası da güçlü olur” diyen Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz 2016'da meydana gelen kalkışma bir işgal hareketiydi. Vatandaşlarımızın Beşyol meydanında toplanmasında müftülüğümüzün etkin rolü olmuştur. O geceyi yaşayan ilkler bunu gayet iyi bilirler ve farkındadırlar. Bize herhangi bir talimat ve iş'ar gelmeden ilimizde sela okundu, okunan bu selada rahatsız olanlar olduysa da sert bir şekilde karşılığını buldular. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğinin temini için gereken yapılmıştır. Daha sonra konferanslar, paneller ve sohbetlerle bu kalkışmanın bir işgal hareketi olduğu hususunda insanlarımız bilgilendirilmiştir.”

“Camii ve mescitler Kâbe'nin birer şubesi ve dinimizin de şiarıdır”

Kent genelinde 2010 ile 2018 yılının sonuna kadar 201 camii temeli atılmış ve 128 camiinin inşaatının bitirildiğini açıklayan Arvas, geri kalan 73 camiinin ise inşaatlarının devam ettiğini bildirdi. Arvas, “2018 yılında inşaatı biten ve ibadete açılan Kışla Mehmetçik Camisi örnek camilerimizden olup; Diyanet Vakfı Van Şubemizce yapılmıştır. Halen inşaatı devam etmekte olan; Araştırma Hastanesi Tıbbiye Camii, İstasyon Mahallemizde değişik bir mimariye sahip Camii Kebir, Bölge Hastanesinde bulunan Şifahane Camisi gibi camiler vatandaşlarımızın katkı ve desteği ile yapılmakta olup, inşallah en kısa zamanda faaliyete geçecektir. Bu konuda vatandaşlarımızın katkılarını beklemekteyiz” dedi.

Müftülüğün talebi üzerine Van'da Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık Müdürlüğünce açılan kitap kafenin Türkiye Diyanet Vakfınca açılan en büyük kitap kafesi olarak kentte hizmet verdiğini ifade eden Arvas, “Daha önce kirada ve namüsait şartlar içerisinde hizmetini yürüten İl Müftülüğü, bölgemizin en güzel binalarından sayılan yeni müftülük binasına taşınmış ve hizmetini yürütmektedir. Bu hizmetimiz, tabir yerinde ise ‘Hitamuhu misk' olarak çalışmalarımızı taçlandırmıştır” diye konuştu.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır”

Yeryüzüne iyilik egemen oluncaya kadar her bir insanın çaba sarf etmesi gerektiğini dile getiren Arvas, “Dini ve hayri hizmetlerde yüz akımız olan Türkiye Diyanet Vakfı'na imkânlarımız nispetinde yardımcı olunmuştur. Bilindiği üzere vakfımız gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında dünyanın en büyük vakıflarındandır. Hatta birincisidir de diyebiliriz. Kurban hizmetlerimiz de diğer hizmetlerimiz ile beraber her yıl katlanarak devam etmektedir. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Vatandaşlarımızdan fitre, zekât ve her türlü nakdi ve ayni bağışlarını Diyanet Vakfı aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırmaları önem arz etmektedir. Özellikle zekât ile ilgili yeni bir çalışma başlatan vakfımıza destek olmalarını talep ediyorum. Vatandaşlarımızın vakfımıza bağışlayacağı her bir kuruşun İslami esaslar çerçevesinde yerine ulaşacağından emin olsunlar. Yeryüzüne iyilik egemen oluncaya kadar her birimizin çaba sarf etmesi gerektiğini unutmamamız lazım. İyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olanlara ne mutlu. Din hizmeti ile muvazzaf kıldığı için yüce Rabbime sonsuz hamd ve sena olsun. Efendimizin bize miras bıraktığı kürsüsüsü, minberi ve mihrabı ile şerefyâb olduğumuz için ne kadar öğünsek azdır. O'nun sünneti seniyyesine tabii olmak dünya ve ahiret kurtuluşunun vesilesidir. Allah-ü Teâlâ O'na tabii olmayı, O'nu sevmeyi, O'nu sevenleri sevmeyi cümlemize nasip eylesin” şeklinde konuştu.

“İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız”

Ulvi görevinden bugün itibariyle ayrıldığını açıklayan Arvas, şunları kaydetti:

“Din hizmetinde emeklilik olmaz. Yeniden dünyaya gelsem ve bana sorulsaydı yine aynı mesleği seçecektim. Çok sevdiğim Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı bünyesinde zevkle, özveri ile hizmet etmeye çalıştım. Makamlar geçicidir, insanlar fanidir, baki olan sadece Allah-u Teâlâ'dır. Yüce Rabbim müsaade eder bu can, bu tende durduğu müddetçe bundan sonra da Din-i Mübin-i İslâm'a fahri bir hizmetkâr olarak çaba sarf edeceğim. Hizmet ettiğim süre içerisinde her hususta bana yardımcı olan başta Diyanet İşleri Başkanlarıma, başkan yardımcılarıma, ilgili birim üst yöneticilerine, tüm çalışanlarına ve mahallinde hiçbir zaman yardımlarını bizlerden esirgemeyen devlet büyüklerimize, il müdürlerimize, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticilerine, mesai arkadaşlarıma ve Van halkına şükranlarımı arz ediyorum. Yüce Allah ülkemizi mamur ve müreffeh, devletimizi güçlü, devlet büyüklerimizin sözlerini tesirli eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle arzı veda ederken yarın idrak edeceğimiz Miraç Kandili'nin akabinde Beraat Kandilini tebrik ediyor, Ramazan-ı Şerife ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yüce Allah, İsra ve miraç mucizesinin gerçekleştiği İslam'ın ilk kıblesi Makarr-i Enbiya, Hz. Ömer'in yadigârı, Sultan Selahattin Eyyubi'nin emaneti Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuşmasını nasip eylesin. Yeryüzünde ezilen, üzülen, horlanan, kendilerine her türlü kötülük reva görülen mazlumların, mağdurların, biçarelerin kurtuluşunu Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hürmetlerimle.”