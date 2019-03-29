İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Nimetullah Arvas emekliye ayrıldı

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, uzun süre görev yaptığı meslek hayatına Van ilinde son noktayı koydu.


1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 65 yaşını doldurduğundan emekliliği hak eden Müftü Arvas, personeli tarafından düzenlenen akşam yemeği ile vedasını yaptı. Veda yemeğinde konuşan Arvas, "Van halkına bıraktığımız eserlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Van'a hakkımı helal ediyorum” dedi.


Veda yemeğinin sonunda İl Müftülüğü personeli ve İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından İl Müftüsü Nimetullah Arvas'a plaket ve çeşitli hediyeler takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.