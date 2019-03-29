Müftü Nimetullah Arvas emekliye ayrıldı

1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 65 yaşını doldurduğundan emekliliği hak eden Müftü Arvas, personeli tarafından düzenlenen akşam yemeği ile vedasını yaptı. Veda yemeğinde konuşan Arvas, "Van halkına bıraktığımız eserlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Van'a hakkımı helal ediyorum” dedi.

Veda yemeğinin sonunda İl Müftülüğü personeli ve İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından İl Müftüsü Nimetullah Arvas'a plaket ve çeşitli hediyeler takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.