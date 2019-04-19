İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Müftü Vekili Kesti'den hastane ziyareti

Van İl Müftü Vekili Sabahattin Kesti, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ile müftülük hastane manevi danışmanlarını ziyaret etti.


Müftü Vekili Kesti, Beraat Kandili münasebetiyle hastane yönetimi ve manevi danışmanlarla bir araya geldikten sonra, KVC servisinde yatan hastalarla hasta yakınlarını ziyaret ederek gül ve Hadis Kartelası hediye etti.


Yapılan ziyaretten dolayı başta hastane yönetimi olmak üzere, hastalar ve hasta yakınları memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür programların devam etmesi temennisinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.