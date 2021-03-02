MÜHİAD ilk denetimlerine başladı

5 Haziran'da resmi olarak kurulan MÜHİAD'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Gürcan, sektörde daha kaliteli hizmet sunabilmek adına denetimlerine başladıklarını söyledi. Sektörde kalite, standartlaşma, bilinçlilik adına gerçekleştireceği projelerden ilkini Denizli'de gerçekleştirdiklerini belirten Gürcan, “Denizli Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Levent Armağan'ın da katılımıyla MÜHİAD öncülüğünde denetimlere hızlı bir giriş yaptık ve denetimin ilk gününde resmi kaydı olmadan çalıştığı tespit edilen 15 firma hakkında işlem başlatıldı” dedi.

MÜHİAD'ın desteği ile Denizli'de meslek adına cesur ve güzel projelerin başlangıcını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gürcan, “Önümüzdeki haftalarda başarılı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Pilot il olarak Denizli'de gerçekleştirilen bu çalışmalarımız ileriki süreçte diğer illerimizde de kararlılıkla uygulanacaktır. Ben bu anlamda denetimlerimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.