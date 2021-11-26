Muhtarlara ‘Mekansal Adres Kayıt Sistemi' eğitimi

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) eğitimleri Van'ın Erciş ilçesinde de yapıldı.

Erciş Kaymakamlığı Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu'nda Erciş Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Erciş Kaymakamlığı İdari Denetim Şefliğince düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantısına mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Erciş İlçe Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir, “Nüfus Hizmetleri Kanunu, Mevzuatlar ile Kimlik Paylaşım Sistemi” hakkında eğitim verdi.

“Modül ve Muhtar Şifre İşlemleri” eğitimi ise Büro Personeli Muhammed Kadir Arıkan ve İdari Denetim Şefliğinde görevli Zeynelabidin Akkuş tarafından verildi. Vatandaşlar tarafından sıkça sorulan ‘MAKS nedir?' sorusuna daha rahat cevap vermenin yanında sistemin nasıl kullanıldığı hakkında da bilgiler verildi.