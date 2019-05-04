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Mülteci çocuklar Karagöz-Hacivat ile tanıştı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 17’ncisi düzenlenen ’Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’ kapsamında yer alan Karagöz atölye çalışması, Van’da yaşayan mülteci çocuklar ile gerçekleşti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 17'ncisi düzenlenen 'Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' kapsamında yer alan Karagöz atölye çalışması, Van'da yaşayan mülteci çocuklar ile gerçekleşti.


Van'da yaşayan mülteci çocuklar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 17'ncisi düzenlenen 'Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' kapsamında Karagöz atölyesi çalışması yaptı. Atölye kapsamında deri üzerine Karagöz yapımını öğrenen mülteci çocukları el becerilerini geliştirerek, Hacivat-Karagöz renklerini boyadı. Hacivat ile Karagöz ses farklılıklarını çıkartma ile kapsamlı bir çalışmada yer alan çocuklar, yaptıkları Hacivat ile Karagözlerin de sahibi oldular. Mülteci çocukların atölyede sahne kurulmasını ve oynatmasını öğrendiğini ifade eden atölye lideri Hayali Aziz Saydut, yeni hayalilerin gelişmesinde bu atölye çalışmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, “Özellikle mülteci olan çocukların buna katılması daha çok anlamlıydı. Kültürümüze ait olanı öğrenmeleri zihinlerinden silinmeyecektir. Onların mutlu olduklarını görmek, atölye çalışmasının amacına fazlası ile ulaştığının bir göstergesidir” dedi.

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