İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muradiye Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Van’ın Muradiye Belediyesi ekipleri, kış mevsiminin zor şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için besleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'ın Muradiye Belediyesi ekipleri, kış mevsiminin zor şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için besleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Muradiye'de görev yapan belediye ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yapıyor. Kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarının beslenme çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirten Muradiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bünyamin Polat, "Muradiye Belediyesi olarak kış aylarında ilçemizin çeşitli yerlerinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde bulunan hastalıklı hayvanları da Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürerek tedavi ettiriyoruz. Muradiye Belediyesi olarak sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.