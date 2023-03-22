Muradiye Belediyesinden Ramazan öncesi cami temizliği

Van'ın Muradiye Belediyesi, Ramazan ayı öncesi camileri temizledi.

Muradiye Belediyesi temizlik ekipleri, Ramazan ayı öncesinde camilerde önce halıları süpürüyor, ardından da mihrap, minber, vaaz kürsüsü, kütüphane, müezzin mahfili gibi bölümlerin tozunu alırken, abdesthaneleri de yıkayıp temizliyor. Görevli elemanlar iki-üç saat süren temizliğin ardından pırıl pırıl yaptıkları camiden bir başka camiyi temizlemek için ayrılıyorlar.

Temizlik yapılan camilere gezen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, “Muradiye Belediyesi olarak Ramazan ayı öncesinde temizlik ekiplerimizle beraber camilerimizi temizliyoruz. Ramazan ayı ibadetlerin çok daha yoğun yapıldığı ve camilerin çok daha yoğun kullanıldığı bir ay. Bu ay münasebetiyle hem teravih önceleri camilerin temiz tutulması hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için belediye olarak tüm camilerimizi temizliyoruz. Temizlik hizmeti veriyoruz. Bugün de Ramazan öncesi cami temizlik ekibimizle beraber Merkez Cami'mizdeyiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan'ın ilçemize ve ülkemize sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini temenni ediyorum” dedi.