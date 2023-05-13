Muradiye çocuk ve bebek kütüphanesine kavuşuyor

Van'ın Muradiye ilçesinde yapımına başlanılan çocuk ve bebek kütüphane inşaatı devam ediyor.

Muradiye'de eğitim ve kültür yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuzselim Mahallesi'nde 250 metrekare alan üzerinde 2 katlı binadan oluşan bebek ve çocuk kütüphanesi inşaatı devam ediyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçede bir ilki olan bebek ve çocuk kütüphanesi inşa ettiklerini söyledi. Kaymakam Aydoğan, “Şu anda bu yatırımların olduğu alandayız. Arkamızda inşaat devam ediyor. Bu alanda çocuk ve bebek kütüphanesini inşa ediyoruz. Çocuk ve bebek kütüphanesiyle ilçemizin bebekleri, çocukları, gençleri daha fazla kitapla haşır neşir olarak okuma kültürünü çok daha küçük yaşta kazanarak bu hizmetten faydalanmış olacaklar. Bölgemizde bir ilk olan bir yatırım bu. Biz de şu an bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. İnşallah bu yatırımla ilçemizin tüm çocukları, bebekleri güzel bir şekilde istifade ederler. Tabii ki sadece kütüphane yatırımıyla kalmıyoruz” dedi.

Eğitim alanında da birçok yatırımın devam ettiğini ifade eden Kaymakam Aydoğan, “Bir okul güçlendirmesi yine bu alanda gerçekleştiriliyor. Dört tane de yeni okul yapımımız yine şu an başladı, devam ediyor. Dört mahallemizde yeni okullar yapılıyor. Ayrıca yine bir lisemizi yık-yap projesi çerçevesinde tekrardan yıkıp yapacağız. Bu yatırımlar tabii ki okullarımızın hem depreme dayanıklı olması hem bölge insanının daha güzel ortamlarda, daha rahat modern ortamlarda eğitim görmesi için önemli yatırımlar. İnşallah ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bu yatırımlara destekleri olan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Van Valimize, Van Büyükşehir Belediyemize destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah ilçemize hayırlı uğurlu olur. İlçemiz için hayırlar getirmesini de temenni ediyorum” diye konuştu.