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Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu'dan TEGV'e ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, yeni normalleşmeyle eğitimlerine başlayan TEGV Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, yeni normalleşmeyle eğitimlerine başlayan TEGV Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti.


Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Bektaş ve Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi Müdürü Yıldırım Mehmetağaoğlu, TEGV Muradiye Öğrenim Birimine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İlçe Müdürü Zorlu'yu Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde karşıladı. Müdür Zorlu, 1997'den bu yana Muradiyeli çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan TEGV'de yapılan etkinlikler ve alınan hijyen tedbirleri konularında bilgi aldı.


TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, kuruluşundan bu yana 500'e yakın gönüllüsüyle 25 bin 962 çocuğa ulaştı. TEGV'in temmuz ayında başlayan ve ekim ayında yaygına geçen uzaktan eğitim programlarında ise 15 gönüllünün desteğiyle 110 çocuk etkinliklere katıldı.

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