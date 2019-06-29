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Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.


Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yasaklı dönemde inci kefalini avlamaya çalışan illegal avcılara yönelik çalışmalar geceli gündüzlü sürdürülüyor. Bu kapsamda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece devriyesinde Yenişehir Mahallesinde seyir halindeki bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan arama ve kontrolde kamyonette 34 torba içerisinde toplam 4 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü ve araca toplam 2 bin 637 TL idari para cezası uygulanırken, kamyonet 15 gün trafikten men edildi. Ele geçirilen balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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