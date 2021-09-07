Muradiye Kaymakamı Savar, vatandaşları aşı olmaya davet etti

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçede 12 yaş ve üstü tek doz aşı olanların oranı yüzde 68,61 olduğunu, aşılarını tamamlayanların oranı ise yüzde 43,16 olduğunun altını çizerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçede başlatılan aşı seferberliği kapsamında aşısını yaptırmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti. İlçedeki Covid-19 aşısı olanların oranı ve ilçedeki vaka sayıları ile alakalı İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Savar, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsle mücadele sürüyor. Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele aşabilmek için başta ana kurallar maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere getirilen tedbir ve kurallara uyalım. İlçemizdeki tüm sağlık birimlerimizle koordineli bir şekilde aşılama faaliyetlerine devam ediyoruz. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle ilçemizde 12 yaş ve üstü tek doz aşı olanların oranı yüzde 68,61, aşısı tamamlana oranı yüzde 43,16. Halen istenilen orana ulaşamadık. Şu ana kadar aşısını olmayan vatandaşlarımızı kurduğumuz mobil aşı standımızda, devlet hastanemizde, sağlık ocaklarında aşı olmaya davet ediyoruz. Ekiplerimiz gündüz merkez mahallerimiz ve köylerimizde aşılama faaliyetlerini sürdürüyor, gece hastane bahçemizde kurduğumuz mobil aşı standımızda vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Aşı toplumsal olarak korunmamız için elimizdeki en önemli etken. Eğer toplumsal hayatın kesintiye uğramadan devam etmesini istiyorsak, aşılamamızı en kısa zamanda tamamlamamız gerekiyor" dedi.

İlçedeki Covid-19 vaka durumu hakkında bilgi veren Kaymakam Savar, "6 Eylül 2021 tarihi itibariyle ilçemizde toplam pozitif vaka sayımız 34 olup, izlenimi devam eden temaslı sayısı 159. Test sonucu pozitif çıkan vatandaşlarımızdan 6 tanesi devlet hastanemizde tedavi görmektedir. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımızda 2 tanesi hiç aşı olmamıştır, diğer yatan hastalarımızda tek doz aşı oldukları öğrenilmiştir" diye konuştu.