Muradiye MYO binası törenle açıldı

YYÜ Zeve yerleşkesinde bulunan Muradiye Meslek Yüksekokulunun (MYO) ilçeye taşınması nedeniyle açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, hizmete açılan YYÜ Muradiye MYO'nun kurumlar arası işbirliğinin çok güzel bir örneği olduğunu dile getirerek; rektörlüğün, kaymakamlığın ve ilçe belediyesinin birlikte başardıkları önemli bir proje olduğuna dikkat çekti. Vali Zorluoğlu, işbirliği konusunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çünkü kamuda kurumların işbirliği yaparak bir şeyler başarması hakikaten kıymetlidir. Bizim üniversitemiz ile ilişkimiz göreve başladığımız günden bu yana değerli rektörümüz ve ekibi ile son derece iyi. Biz üniversitemiz ile gurur duyuyoruz. Üniversitemiz; yetişmiş akademik kadrosu, sosyal tesisleri, yeni kütüphanesi ve yeni spor kompleksiyle harika bir kampüse sahip. Üniversitemiz akademik ve bilimsel anlamda Türkiye'de gündem oluşturan bir üniversitedir. Bugün öğrendiğim kadarıyla Mehmet Zahmakıran hocamıza, TUBİTAK tarafından bilim teşvik ödülü verilmiş. Hocamızı buradan tebrik ediyorum. Üniversitemizin diğer bölümlerinde de inşallah böyle başarılı çalışmaları bekliyoruz. Tabi bu meslek yüksek okulumuz Muradiye'ye taşındı, Muradiye'ye emanet. İnşallah milletvekillerimizin de desteği ve çabalarıyla buradaki öğrenci sayısı ve program sayısı da artar. Buranın ilçemizin eğitimine de çok ciddi katkıları olacağına inanıyorum. İlçenin sosyal ve kültürel gelişimine, olumlu manada dönüşümüne de katkısı olacaktır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

“Üniversitelerimize sahip çıkmamız lazım”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Muradiye MYO'nun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Üniversitemizin burada bir yüksekokulu kurması, bu şehre ilim-irfan anlamında bir katkı sağlayacak, sinerji oluşturacaktır. Buna şüphemiz yoktur. Üniversitelerimize sahip çıkmamız lazım. Akademik başarının yanında ahlak ve inancı da başarıyla vermemiz gerekiyor ki gençlerimiz PKK gibi terör örgütlerinin maşa ve oyuncağı haline gelmesinler. Üniversitemizin şehrimize maddi, manevi, ilmi, fenni ve İslami olarak katkı sağlayacağına inancımız tamdır. İnşallah bu açılışımız hayırlara vesile olur" diye konuştu.

“Üniversitemiz hem ülkemizde hem de dünyada bir kalite haline geldi”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da, açılışın hem kendileri hem de Muradiye için mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, rektör yardımcısı olduğu dönemden beri Muradiye'ye bir yüksekokulu açılsın diye birçok insanın büyük gayret gösterdiğini söyledi. Üniversite olarak bunun üzerine girişimlerde bulunduklarını anlatan Rektör Battal, şöyle konuştu:

"Muradiye'ye meslek yüksekokulumuzu açtık. Başta her türlü talebimize destek olan valimize teşekkür ediyorum ve kendilerine minnettar olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Yine katkılarından dolayı Beşir Atalay, Kayhan Türkmenoğlu, Mustafa Bilici, Fatih Çiftçi, Burhan Kayatürk, Gülşen Orhan, İkram Dinçer, Kerem Altun'a ve Van halkına teşekkür ediyorum. Tüm meslek yüksekokullarımız ilk kurulduğu zaman merkez kampüsümüzde eğitim öğretime başlıyorlar. Okul binası ve yurt sorunu gibi problemler halledildikten sonra ise bulunduğu ilçede hizmet vermeye başlıyor. Bu süreçte Muradiyeli hemşehrilerimiz sürekli bize Muradiye MYO'nun ilçeye taşınması talebinde bulundular. Bizde kendilerinden bir yer temin edip yurt sorunu konusunda destek olmalarını istedik. Tabi bu süreçte Muradiye Kaymakamımız devreye girdi. Kaymakamımıza da aynı şeyi söyledik ve kaymakamımızda 'biz bunu yapabiliriz' dedi. Bu binayı bize gösterdi. Binanın uygun olduğunu tespit ettikten sonra gerekli tamirat işlemlerini de kaymakamlığımıza yaptırdık. Yurt sorununu da Erciş'te bulunan yurtlarımız ile çözdük. Kaymakamlığımızın desteğiyle taşımalı sistem ile öğrencilerimiz gidiş geliş yapıyorlar şu an. Ben kaymakamımızın burada gerek belediyecilik anlamında, gerekse kaymakam olarak yapmış olduğu hizmetleri yakından takip ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Van YYÜ 1982 yılında kuruldu, ama artık sadece ülkemizde değil uluslararası düzeyde de çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Üniversitemiz hem ülkemizde hem de dünyada bir kalite haline geldi. En son dün Türkiye'nin en üst düzeydeki ödülü olan bilim teşvik ödüllerinden temel bilimler alanındaki ödülü Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran aldı. Kendisini tebrik ediyorum. Van YYÜ büyük bir üniversite haline geldi. Elbette hizmetlerimiz devam edecek, daha da büyüyeceğiz. Çünkü bizim iddiamız şu; Van YYÜ doğudan yükselen bilim ışığı olarak tüm dünyayı saracak. MYO'larımızın sadece bulunduğu yerlere ticari bir katkı şeklinde algılanmasını da doğru bulmuyoruz. Yüksek okullarımız ilçelerimize hem sosyal hem de kültürel olarak büyük katkı sunmaktadır. Burada inşallah bu katkıları hep birlikte göreceğiz. Kaymakamlığımızla birlikte Muradiye MYO olarak tüm faaliyetlerde yer alacağız. Yüksek okulumuzun Muradiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."

“İlçemizin önemli bir hayalini gerçekleştiriyoruz”

Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ise, Muradiye'nin 1914'te ilçe olduğunu hatırlatarak, buranın kadim bir ilçe olduğunu belirtti. İlçenin potansiyelinin şu ana kadar değerlendirilmediğine dikkat çeken Kaymakam Yücel, "Bugün bu potansiyeli ortaya çıkarmak adına önemli bir adım olan meslek yüksekokulumuzu açıyoruz. İlçemizin önemli bir hayalini gerçekleştiriyoruz. Kıymetli Muradiyeli hemşehrilerimizin akademisyenlerimize ve öğrencilerimize sahip çıkacağına eminim. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Muradiye MYO Müdürü Prof. Dr. Naci Genç de, 2012 yılında kurulan ve o yıldan beri Van YYÜ Zeve yerleşkesinde eğitim-öğretime devam eden okulun bu yıl artık Muradiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi. Muradiye MYO'da 6 bölüm ve 7 programda 90 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Prof. Dr. Genç, "Hedefimiz eğitim kalitesini yükselterek özelde Muradiye ilçemizin ve yörenin, genelde ise ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılaşmaktır. Gelecek yıl optisyenlik ve tapu kadastro olmak üzere birçok bölümümüze öğrenci almayı planlamaktayız. Okulumuzun kuruluş ve ilçe merkezine taşınmasına kadar desteklerini esirgemeyen Van Valimiz Murat Zorluoğlu'na, Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal'a, Muradiye Kaymakamımız Harun Yücel'e ve destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederiz" dedi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve Muradiyeli vatandaşlar katıldı.