Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyan ve Ahbap Derneği üyesi olan 40 kişilik bir grup, ‘Kirletme Temizle' sloganıyla Muradiye Şelalesi'nde bahar temizliği yaptı.

Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde binlerce yerli ve yabancı turist misafir ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyan ve Ahbap Derneği üyesi olan 40 kişilik bir grup da, ilkbahar mevsimi nedeniyle Muradiye Şelalesi'nde temizlik yaptı. Ahbap Derneği Başkanı Rezzan Atlı; Ahbap Derneği'nin Türkiye'nin 70'e yakın şehrinde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Amacımız beraber yardımlaşma ve bir farkındalık oluşturmaktır. Bugün de Muradiye Şelalesi'ndeyiz. Etkinliğimiz farkındalık oluşturma etkinliğidir. Muradiye Şelalesi'nde her gün birçok piknik yapılıyor ve yapılan pikniklerde maalesef çöpler yere atılıyor ve çevre kirletiliyor. Biz bugün buna değinmek istedik. Umarım piknikçiler bizi görür, artık etrafı kirletmezler diye düşünüyorum” dedi.

Ziraat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Rojbin Çevik ise, Muradiye Şelalesi'nde temizlik yapmak için geldiklerini söyledi.

Veteriner fakültesi öğrencisi ve Dernek Başkan Yardımcısı İrfan Kılıç da, asıl amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Bu ekiple tüm Türkiye'yi temizleyemeyeceğiz. Bu yüzden insanları farkındalığa, temizliğe davet ediyorum. Biz doğayı koruyalım ki gelecek nesillerimize güzel miraslar bırakalım. ‘Kirletme Temizle' sloganıyla bize destek olabilirsiniz” diye konuştu.

Dernek üyeleri tarafından toplanan çöpler ise belediye ekipleri tarafından alındı.