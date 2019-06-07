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Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu

Van’ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, yeni görüntüsüyle büyük beğeni topluyor. Her mevsim olduğu gibi bayram gününde de cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğun ilgi gördü. İzmir'den geldiğini belirten Altan Çoban, paket halinde doğuyu gezdiklerini belirterek, şelaleyi çok beğendiğini söyledi. Çoban, “Türkiye'de gezilecek yerlerden biri de Muradiye Şelalesi'dir. Gelip görmeyenlere tavsiyem, muhakkak görmeleri gereken bir yer. Doğu gerçekten güzel bir yer. Bayram ziyareti nedeniyle geldim. İyi ki gelmişiz. Aile olarak doğu turumuz Erzurum'a kadar devam edecek” dedi.


Bazı vatandaşlar ise şelaleyi ilk kez bu kadar kalabalık gördüklerini belirterek, yetkililerin şelaleyi daha güzel ve rahat edilebilecek bir duruma getirmelerini istedi.


Şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğraf çeken vatandaşlar, mangal keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı.

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