İhlas Haber Ajansı

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Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Van’ın Muradiye ilçesindeki şelalesi, hafta sonu nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki şelalesi, hafta sonu nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.


Muradiye ilçesinde bulunan ve suyu yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Muradiye Şelalesi, kente gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, baharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları şelale, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin akınına uğruyor.

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