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Muradiye TEGV'den Müdür Zorlu'ya ziyaret

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi yönetimi, ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu’yu makamında ziyaret etti.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi yönetimi, ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'yu makamında ziyaret etti.


TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde, birim yöneticileri ile birlikte ilçeye yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Zorlu'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında özel tedbirlerle başlanacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Müjde, TEGV'in çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Müjde, ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu'ya eğitim kiti ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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