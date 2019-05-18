Muradiye'de 1 tonu canlı, 4 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 tonu canlı, 4 ton inci kefali ele geçirdi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin yasak döneminde avlamaya çalışanlara yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında arıtma tesisinin altındaki bölgede kaçak avlanmış 1 tonu canlı 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Muradiye ilçesinde yer alan Bendimahi çayı, inci kefalinin en uzun göç yolculuğuna sahip ve korunması en zor bölgelerden birini oluşturuyor. Burası aynı zamanda büyük bir kısmı polisin sorumluluğunda olan bir bölge. Dere ağızlarında toplanan balıklar, derelere girip yukarılara doğru göç ettiği zaman koruma çalışmaları, korunması gereken alan iyice büyüyor. Bu alanın büyük bir kısmı Muradiye Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna giriyor. Bu sene üreme döneminin başından itibaren Muradiye polisi, konuya çok büyük bir hassasiyet gösterdiğini ve sürekli olaraktan devriyeleri ile beraber önleyici tedbirler aldığını görüyoruz. Balığın dereye girmesiyle beraber yaklaşık gölden 20 kilometre yukarıda olan arıtma tesisinin altındaki bölgeye en büyük kaçak avcılığın yapıldığı noktalardan birisi. Bu gece Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla beraber kaçak olarak avlanmış yaklaşık 3 ton balığa el konulurken, yaklaşık 1 ton civarında canlı balık tekrardan gölde salındı" dedi.

"Bir balığı kurtarmayla binlerce balığı kurtarmış oluyoruz"

Elbetteki gönüllerinin balıkların akarsuda ve gölde kaçak olarak avlanmadan avcılık işleminin önüne geçilmesi yönünde olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Fakat kaçak olarak yakalanan balıkların ele geçirilmesi, bu balıklara el konulması büyük bir çaydırıcı etki yapmakta ve kaçak avcılıkla uğraşan ekipleri çökermektedir. Muradiye Emniyet Müdürlüğü tarafından göle bırakılan yaklaşık 1 ton civarındaki balık demek aslında onlarca ton balık demek. Çünkü her bir balığın karnında ortalama 10 bin tane yumurta var. Aslında bir balığı kurtarmayla binlerce balığı kurtarmış oluyoruz" dedi.

"Yapılan operasyonla beraber aslında bölgedeki en büyük ekip te çökertilmiş oldu"

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte senkronize bir şekilde dönem başından beri çalışan ve tarihindeki en güzel koruma çalışmalarını yürüten Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkür ettiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Çünkü buradaki korunan sadece bir balık değil, bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın geleceğini, işini kışın yasal olarak yapan balıkçılarımızın haklarını aynı zamanda korumuş olduk.

Yapılan operasyonla beraber aslında bölgedeki en büyük ekip te çökertilmiş oldu. Çünkü burada aslında şu mesajı aynı zamanda verilmiş oldu. Burada kontroller sıkı bir şekilde uygulanıyor, sıkı bir şekilde kontrollere devam ediliyor. Bundan sonraki yapılacak olan birçok kaçak avcılığında aslında bölgede önüne geçilmiş oldu. Bu operasyon Emniyet Müdürlüğü'nün sanıyorum ki inci kefali kaçak avcılığı konusundaki yapmış olduğu en büyük operasyonlardan birisi" diye konuştu.

"Terörle, suçluyla mücadele eden güvenlik birimlerimiz, inci kefali konusunda çok büyük bir bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir"

Koruma çalışmalarının sürekli olaraktan 90 gün boyunca büyük bir özveri istediğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Bu noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dönem başından beri çok istikrarlı bir şekilde koruma çalışmalarını yürütüyor. Bu aslında doğal kaynaklarımızın koruması noktasında da büyük bir örnek teşkil ediyor. Çünkü terörle, suçluyla mücadele eden güvenlik birimlerimiz, Van için artık en önemli doğal kaynaklardan birisi olan inci kefali konusunda çok büyük bir bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir. Yapılan bu operasyonlar aslında bütün ülkemize örnek olacak niteliktedir. Çünkü bu operasyonun yapılması balığın biyolojisini, ekolojisini, akarsuyunu bilmeniz ve tanımanızı gerektiriyor. Bu bize şunu açık ve net bir şekilde gösteriyor ki Muradiye Emniyet Müdürlüğü inci kefaline sahip çıkıyor ve geleceğimiz olan balıklara sahip çıkıyor ve geleceğimiz olan balıklara sahip çıkıyor. Tekrardan başla emniyet müdürümüz olmak üzere emeği geçen bütün ilgili arkadaşlara balık adına çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.