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Muradiye'de 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre Muradiye Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Akbulak Mahallesi girişinde, icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili olarak bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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