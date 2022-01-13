Muradiye'de 13 kilo 363 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde 13 kilo 363 gram reçine esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde bir kamyonun durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan kamyonun kasa kısmına gizlenmiş vaziyette 13 kilo 363 gram reçine esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç sürücüsü işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.