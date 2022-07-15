Muradiye'de 15 Temmuz şehirleri için mevlit okutuldu

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde mevlit okutuldu.

Muradiye ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan Merkez Camii'nde şehitler için Kur'anı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okunup dualar edildi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuzhan Akyol, İlçe Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.