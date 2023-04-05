Muradiye'de 17 bin 810 adet meyve fidanı dağıtıldı

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Muradiye Kaymakamlığı himayesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki çiftçilere elma, armut, ceviz, badem, kayısı, kiraz ve ayva fidanı olmak üzere toplamda 17 bin 810 adet meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Meyve dağıtım programında konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, meyve fidanlarının yüzde 90 hibeyle dağıtıldığını belirterek, “Burada dağıtılan fidanların yüzde 90'ını devlet ödediği için bu fidanların tanesi 3 TL'ye geliyor. Bu da çiftçilerimiz için çok büyük bir destek. 6 çeşit meyve fidanı dağıtımı yapılacaktır. İnşallah çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olur. Bu desteklerinden dolayı Van Valiliğimize ve Van Büyükşehir Belediyemize sizler adına müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çiftçiyi desteklediği için inşallah köylerimizde, mahallelerimizde, bahçelerimizde fidanların hayat bulduğu ve meyvelerin toplandığı zamanları da Rabbim bizlere nasip eylesin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.