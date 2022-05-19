İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muradiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Van’ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.


Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, oratoryo ve zeybek gösterisi ile devam etti.


Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.