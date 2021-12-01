İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muradiye'de 2 organizatör tutuklandı

Van’ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 organizatör tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 organizatör tutuklandı.


İlçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olan sürücü S.T. ile İ.S. gözaltına alındı. Muradiye Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.