Muradiye'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı

Van'ın Muradiye İlçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında 86 okulda 14 bin 255 öğrenci uzun bir aradan sonra tekrardan yüz yüze eğitime başladı.

Muradiye ilçesinde yeni tip Covid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı. Kandahar İlkokulu ve Ortaokulunu ziyarete giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, burada öğretmenler ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı hakkında toplantı yaptı. Müdür Zorlu, toplantının ardından Kandahar İlkokulu 4/A sınıfın öğretmeni Maizer Koçyiğit ve öğrencilerini ile ortaokul 8/A sınıfı ders öğretmeni Nuran Çalışkan ve öğrencilerini ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

İHA Muhabirine açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu, ‘2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı bu hafta itibariyle yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlıyoruz. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle uzak kaldığımız okullarımıza yeniden kavuşmamızın mutluluğumuzu yaşıyoruz. Bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve velilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize üstün başarılar ve sağlıklı günler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu ya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eşref Yıldız ve Kandahar İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Arif Çiftçi eşlik etti.