İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muradiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Van’ın Muradiye ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi.


Muradiye Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlere rahmet diledi.


Şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi ve tiyatro gösterisi ile devam eden program, müzik dinletisi ve ilçeye yeni atanan aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından son buldu.


Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.